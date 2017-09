Bilfrågan: Hur räknar ni egentligen?

På vardagar svarar Vi Bilägare på läsarfrågor om bilar och trafik. Vill du att vi ska svara på din fråga? Fyll i formuläret eller mejla till bilfragan@vibilagare.se.

Fråga:

Hur fungerar ekonomitabellen i samband mer era tester? Om vi tar XC60 i nr 10/2017 som exempel så har den en milkostnad på 42,90. På 2 000 mil blir det en årskostnad på 85 800 kr. Hur får man fram denna summa ur tabellen? Under tabellen framgår att inte servicekostnad är med som delpost. Däremot 10 000 kr för löpande underhåll, är detta per år?

Tycker överhuvudtaget att tabellen är otydlig som blandar ekonomisiffror med andra faktauppgifter som inte har med summeringen av ekonomin att göra.

Svar:

Tack för frågan, den var verkligen på sin plats! Det visar sig att jag har räknat ut fel milkostnad på testbilarna den här gången, detta på grund av att jag räknat med förbrukningen under endast ett år, inte tre som vår kalkyl bygger på. Det var slarvigt av mig. Rättelse infördes i Vi Bilägare nummer 11.

Att tabellen som helhet kan uppfattas som otydlig ska vi diskutera vid nästa redaktionsmöte.

I förklaringen efter (5) under tabellen ska givetvis service ingå som delpost, detta ändrar vi på direkt.

Milkostnaden räknar vi ut så här:

Angiven värdeminskning + Bränsleförbrukning under tre år, angiven och mätt i test + Skatt under tre år + Försäkringskostnad under tre år + Service under tre år + 10 000 kronor i löpande underhåll.

Summan delar vi sedan med 6 000, alltså miltalet, och får då får fram milkostnad dels med deklarerad förbrukning, dels testförbrukning.

Calle Carlquist