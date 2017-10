Bilfrågan: Får jag ha bilen i Norge?

På vardagar svarar Vi Bilägare på läsarfrågor om bilar och trafik. Vill du att vi ska svara på din fråga? Fyll i formuläret eller mejla till bilfragan@vibilagare.se.

Fråga:

Från i höst och två år framåt ska jag gå en utbildning i Norge. Jag måste ha bil för att ta mig till och från högskolan i Kongsberg. Får jag ta med mig min svenska Saab och köra den i Norge under tiden jag studerar, eller måste jag registrera om bilen med allt vad det skulle kosta?

MN

Svar:

Du får köra en svenskregistrerad bil i Norge utan särskilda tillstånd i ett år, men ska du vistas i Norge under två år gäller särskilda regler. Om ditt boende i Norge ska räknas som tillfälligt, ”midlertidig” på norska, får du inte ha uppehållit dig där mer än 365 dagar under de två senaste åren. Bor du där under längre tid måste du efter ett år söka dispens för att få köra bilen. Du ska kunna bevisa att du är skriven i Sverige och att du bara är i Norge ”midlertidig” under högst två år. Blir vistelsen i Norge längre räknas den inte som ”midlertidig” och du måste förtulla eller föra bilen ur landet.

Frågor om svenska bilar i Norge behandlas av Skatteetaten.

Marianne Sterner, Vi Bilägare

Diskutera: Har du använt din bil utomlands under längre tid?