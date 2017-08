Bilfrågan: Bör jag köpa gamla däck?

På vardagar svarar Vi Bilägare på läsarfrågor om bilar och trafik. Vill du att vi ska svara på din fråga? Fyll i formuläret eller mejla till bilfragan@vibilagare.se.

Fråga:

Jag har fått erbjudande att köpa däck för 4.000 kr inklusive montering.

Däcken är tillverkade 2011 och har förvarats svalt i ett mörkt lager från 2012. De ser hyfsade ut och har inga torrsprickor.

Är det en dålig affär att köpa dessa däck? Jag kör cirka 1.000 mil per säsong och då hinner väl däcken bli många år innan dom är utslitna.

Maths Glanå



Svar:

Sex år gamla däck, visserligen inte körda och förhoppningsvis inte påverkade av den långa lagringstiden, känns lite passé. Särskilt med tanke på att du planerar att bara köra 1.000 mil per år under flera år framöver. Det är bättre att satsa på helt nya däck. Vid vinterväglag bör man tänka extra på säkerheten och däcken har blivit bättre sedan 2011. Det behöver inte bli dyrare med nytillverkade däck. På nätet finns många bra erbjudanden. Överväg också om du ska ha dubbade eller dubbfria däck. Nordiska odubbade däck är ett bra och lite billigare alternativ till dubbdäck.

Marianne Sterner, Vi Bilägare



