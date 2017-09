Bilfrågan: Är svensk bensin odryg?

På vardagar svarar Vi Bilägare på läsarfrågor om bilar och trafik. Vill du att vi ska svara på din fråga? Fyll i formuläret eller mejla till bilfragan@vibilagare.se.

Fråga:

Varför förbrukar min Volvo S40 nästan två deciliter mer bensin då jag tankar i Sverige än om jag tankar tysk bensin? Kan det bero på inblandning av etanol? Till saken hör att under nerresan till Tyskland på svensk bensin är bilen lätt lastad och vi kör strandvägen mellan Helsingör och Köpenhamn där hastigheten är begränsad till 50–70 km/tim. Hemresan sker via motorvägen förbi Köpenhamn med full last och där ligger hastigheten på cirka 100 km/tim.

Lennart Karlsson



Svar:

Inblandningen av etanol kan vara en orsak till skillnaden i förbrukning. I svensk bensin finns fem procent etanol och det sänker energiinnehållet. Tysk bensin har en varierande kvalitet. I vissa områden säljs bensin som helt saknar inblandning av etanol.

Den svenska bensinen håller miljöklass 1 och kan vara lite annorlunda sammansatt än den tyska och det kan också påverka energitätheten. Även dieselbilar förbrukar mindre med tyskt bränsle än med svenskt.

Men om bensinkvaliteten är hela förklaringen till varför bilen går snålare på hemvägen är osäkert.

Väder, temperatur, motvind, många inbromsningar och accelerationer under resan på den mindre vägen kan också ha påverkat förbrukningen.

Marianne Sterner, Vi Bilägare



Diskutera: Har du också upplevt att bilen förbrukar mer när den går på bränsle tankat i Sverige?