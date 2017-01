Påverka och vinn!

AutoIndex 2017 består av en hel radda frågor som handlar om bilägandet i stort;

bilens kvalitet, köregenskaper, komfort, bränsleekonomi, bedömning av verkstäder, återförsäljare och lojalitet.



Genom att delta är du med och påverkar utvecklingen. Bilbranschen tar undersökningen på allra största allvar. AutoIndex granskas och analyseras, framför allt eftersom undersökningen kommer från oberoende part och där det ges möjlighet att jämföra sig med konkurrenterna.



Rekyteringen av respondenter sker till övervägande delen slumpmässigt via bilregistret. Men som ett komplement bjuder vi också in läsarna av Vi Bilägare att delta i undersökningen. Det är bara att klicka på nedanstående länk. Det handlar om många frågor. Räkna med en tidsåtgång på 20–30 minuter.



Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i Vi Bilägare under våren 2017.



Välkommen!

Länk till undersökningen AutoIndex 2017